Per Tiago Pinto non c’è la sosta per le Nazionali, ma soltanto tanto lavoro per gettare le basi per il mercato estivo che ormai è alle porte. Come riportato da Il Tempo il general manager della Roma è volato a Parigi dove questi giorni incontrerà alcuni procuratori. Da qui si potrà capire già qualche movimento che potrà fare la Roma sia in entare sia in uscita.