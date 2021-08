Il general manager della Roma Tiago Pinto è a Milano per definire le ultime operazioni di mercato. In uscita c’è Javier Pastore, trequartista argentino che ha altri due anni di contratto a 4.5 milioni di euro netti a stagione. Incontro in corso in questi minuti col suo agente, si cerca un accordo sulla buonuscita. Lo riporta tuttomercatoweb.com.