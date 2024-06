La Roma si prepara Per la sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo è puntare su giovani di talento in grado di rinforzare la squadra. Secondo quanto riferito da L’unione Sarda, il club giallorosso starebbe pensando all’attaccante del Cagliari Zito Luvumbo. Il club sardo vorrebbe fissare la cifra minima per la sua partenza a 20 milioni.