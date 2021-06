Mercato, piace Demiral per la difesa. La Juventus chiede 40 milioni

Non solo portiere e centrocampisti. La possibile cessione di Smalling sponda Everton, fa aprire alcune strade per nuovi innesti in difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, la Roma sarebbe alla ricerca anche di un difensore e avrebbe chiesto Demiral alla Juventus, provando ad impostare l’operazione con degli scambi, ma i bianconeri chiedono per il proprio giocatore 40 milioni. I bianconeri dunque intendono incassare solo cash da una eventuale trattativa. Il difensore era arrivato a Torino con ottimi propositi, ma l’infortunio al ginocchio ne ha rallentato la crescita e fermato l’esplosione. I giallorossi vorrebbero sfruttare anche il momento non positivo, soprattutto dopo un europeo decisamente sottotono.