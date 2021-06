Mercato, piace Daka del Salisburgo

La Roma sta cercando un attaccante titolare da affiancare al duo Dzeko-Mayoral. Il bosniaco va verso la permanenza, mentre lo spagnolo rimarrà un altro anno in prestito. La società sta provando ad arrivare a Belotti, cosa non facile viste le richieste di Cairo. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome nell’agenda di Pinto e Mourinho.

Come riporta Il Messaggero si tratta del bomber del Salisburgo Daka. Quest’anno, per il giocatore dello Zambia, la bellezza di 27 gol e 7 assist in 28 partite nel campionato austriaco. Su di lui, in passato, si è riportato anche dell’interesse del Lipsia.