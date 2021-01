Mercato, piace Amrabat in caso di partenza di Diawara

Non sarà un mercato spettacolare quello della Roma, che ha bisogno di alcuni rinforzi mirati. Ecco che spunta un nome nuovo per il centrocampo giallorosso. Sebbene le priorità restano altre, un terzino destro e un attaccante su tutte, nel caso in cui dovesse partire Amadou Diawara, la Roma potrebbe tornare sul mercato per acquistare un nuovo mediano.

Per questo, come riporta l’edizione oderna de Il Messaggero, i giallorossi sarebbero interessati a Sofyan Amrabat della Fiorentina. Il marocchino, rivelazione dello scorso campionato con il Verona, ha giocato 15 presenze da titolare in viola, ma di fronte ad un’offerta considerevole potrebbe partire.