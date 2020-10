Ultimi giorni di calciomercato e la Roma si muove sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che quelle in uscita. Diego Perotti infatti è prossimo a lasciare la Capitale per unirsi al Fenerbahce. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la trattativa con il club turco è ai dettagli e domani sarà il giorno decisivo.