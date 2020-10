Diego Perotti è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Fenerbahce. A riportarlo è Sky Sport. Dopo gli ultimi intoppi la situazione si è sbloccata nel primo pomeriggio consentendo all’esterno di firmare il suo nuovo contratto con il club turco. Più tardi i comunicati ufficiali.

The deal is done!!

Everything now is ok ✅

Diego #Perotti from #AsRoma to #Fenerbache. ⚽ @SkySport

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 5, 2020