Dopo un anno in prestito in Liga al Celta Vigo, Carles Perez è pronto a lasciare definitivamente la Roma. Tiago Pinto è a lavoro per cercare di trovare una sistemazione agli esuberi. Fra questi c’è anche l’esterno spagnolo, che in una recente intervista ha dichiarato: “Spero di poter andare avanti. Suppongo che la prima cosa sarà quella di ricongiungermi alla Roma, ma vorrei tornare al Celta. Qui mi sento a casa. Voglio restare, ma non dipende da me“. Con il Celta Vigo, al momento dell’accordo per il trasferimento, c’era un riscatto a 12 milioni. Sul giocatore classe ’98 ha messo gli occhi anche il Getafe.