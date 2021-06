Mercato, per Rui Patricio si ragiona sull’età. Tentativi per Gollini e Unai Simon

La ricerca del portiere va avanti e non si potrà di certo sbagliare. Insieme al centrocampistà sarà l’unico reparto che verrà coperto senza tenere conto delle cessioni da fare. Il profilo richiesto da Mourinho è quello di Rui Patricio. La società, sull’estremo difensore del Portogallo, ha dei dubbi legati all’età, ma nessuno sul fatto della sua bravura. Per questo Tiago Pinto ha fatto due tentativi: il primo per Gollini, vecchio pallino, e l’altro per Unai Simon dell’Athletic Bilbao con cui non è mai facile trattare. Inoltre ha una clausola da 70 milioni di euro che lo rende imprendibile. Lo riporta il Corriere dello Sport.