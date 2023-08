La priorità è prendere un attaccante e Tiago Pinto e la Roma sono a lavoro per riuscirci. Secondo il Corriere della Sera, una possibile alternativa ai nomi fatti finora potrebbe essere quella di Dries Mertens. Protagonista in discusso del reparto offensivo del Galatasaray, ha collezionato 7 gol in 33 presenze con la squadra giallorossa. Il suo arrivo non andrebbe ad incidere con l’affare Marcos Leonardo, ma sarebbe solo un tassello in più per la squadra di Mourinho.