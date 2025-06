Dopo aver chiuso la questione allenatore con l’imminente arrivo nella Capitale di Gasperini, in casa Roma è tempo di calciomercato. Come raccontato d Gianluca Di Marzio durante “Sky Calciomercato l’Originale”, i giallorossi lavoreranno sicuramente per un nuovo attaccante. I primi due nomi valutati da Ghisolfi sarebbero Waltemade, classe 2002 dello Stoccarda, e Sargent, americano in forza al Norwich City. I due hanno caratteristiche diverse; infatti il primo è un colosso di quasi due metri alla sua seconda stagione in Bundesliga dove, non partendo titolare, ha collezionato ben dodici gol.

Lo statunitense invece è un profilo più di movimento, essendo alto 1,85, che però sa fare gol, come in questa stagione dove ha messo a segno quindici reti e cinque assist in Championship.