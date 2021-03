Mercato, per l’attacco idee Icardi e Lacazette

La Roma guarda in avanti. In campo e non. Il club giallorosso sta gettando le basi per la prossima stagione con i rinnovi dei pezzi più pregiati. La volontà dei Friedkin è di costruire una Roma in grado di poter lottare per vincere. Questo, però, passa per i gol.

Leggi anche: Cristante: il graffio del jolly. Con lo Shakhtar torna in mediana a caccia del gol

Da quando è stato chiamato a raccogliere l’eredità di Dzeko, Mayoral ha perso quella fiamma che prima era la sua forza. L’attaccante spagnolo, infatti, in campionato non trova il gol da sei partite, nonostante in Europa League sia il quarto miglior marcatore con 5 reti. Numeri e prestazioni che non si prestano ad essere una base per il ruolo di centravanti del futuro.

Leggi anche: Trio inedito in difesa più la costante Pau

Per materializzare la forte ambizione, la Roma è dunque alla ricerca di un centravanti di un determinato peso per l’avvenire. I primi nomi sondati dal club giallorosso sono quelli di Mauro Icardi e Alexandre Lacazette. Al momento, però, entrambe le piste sono solamente idee, riporta La Repubblica. In questa stagione, Icardi con il Paris Saint-Germain ha disputato 16 partite complessive realizzando 6 gol e 5 assist. Lacazette – in scadenza di contratto con l’Arsenal – ha invece collezionato 31 presenze, 11 gol e 3 assist.