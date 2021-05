Sta per nascere la nuova Roma di Mourinho e i tifosi si aspettano sicuramente un mercato effervescente. Secondo il Telegraph, il portoghese sta pensando di portare nella Capitale un portiere che ha sempre cercato, anche al Tottenham: si tratta di Sergio Romero del Manchester United. L’ex Sampdoria ha un contratto in scadenza a giugno e può anche esser preso a parametro 0. Andrebbe a rimpiazzare Pau Lopez, che in due stagioni ha convinto poco.