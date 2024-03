La Roma inizia a guardarsi intorno anche per la fase difensiva. Secondo quanto riporta calciomercato.com uno dei nomi per il futuro potrebbe essere quello di Pablo Marí. I giallorossi hanno già chiesto informazioni sul giocatore alla società lombarda che al momento non sembra essere interessata a lasciar partire il difensore. Il contratto scade nel 2025, ma già da giugno potrebbero esserci dei nuovi sviluppi sulla trattativa.