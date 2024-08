Mancano dieci giorni alla chiusura del calciomercato, e la Roma è alla ricerca di rinforzi per completare la rosa. I giallorossi non guardano solo in attacco dove ormai sembra sempre più vicina la cessione di Dybala, ma anche in difesa. Un nome sul taccuino dei giallorossi per rinforzare le retrovie è quello di Kevin Denso del Lens, a riportarlo è Filippo Biafora.