Mercato, per Juan Jesus al Genoa manca l’accordo sullo stipendio

Il Genoa pesca in casa Roma. Dopo Rick Karsdorp, la cui trattativa è nella fase conclusiva, Preziosi adesso attende anche il sì di Juan Jesus. Secondo quanto riporta Nicolò Schira su Twitter, per il difensore brasiliano manca ancora l’accordo sullo stipendio e sulle commissioni. Il Genoa si tutela, con un piano B già pronto nel caso in cui l’affare con la Roma non andasse in porto, puntando Bonifazi della Spal.

#Genoa in chiusura per Rick #Karsdorp dalla #ASRoma in prestito con diritto di riscatto a €7M che può diventare obbligo a tot presenze. #Preziosi aspetta il sì di #JuanJesus (manca accordo su stipendio e commissioni). Piano B per la difesa Kevin #Bonifazi (Spal). #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 15, 2020