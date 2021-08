Gli ultimi giorni di mercato della Roma dipendono dall’uscita di un nome a centrocampo. Serve quello per far entrare qualcuno. Intanto la società sonda vari giocatori e tra questi, come riportato da Gianluca Di Marzio, c’è Hector Herrera dell’Atletico Madrid. Inoltre in questo affare potrebbe rientrare Gonzalo Villar che ultimamente ha perso posti nelle preferenze di Mourinho.