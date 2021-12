Mercato, per il centrocampo c’è anche Guimaraes

Il centrocampo, reparto che necessita di migliorie. Ora a gennaio. E in estate. Se per la finestra invernale il nome caldo per la mediana giallorossa, il club capitolino guarda a possibili rinforzi anche per la sessione estiva. La Roma – sotto indicazione di Mourinho – ha infatti messo nel mirino Bruno Guimaraes, scrive Il Messaggero.

Centrocampista di quantità e qualità – e che quindi risponde pienamente alle richieste dello Special One – il 24enne brasiliano è osservato anche dall’Arsenal e dal Borussia Dortumund. Il prezzo del cartellino si aggira attorno ai 30 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.