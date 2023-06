Dopo l’infortunio di Tammy Abraham, Tiago Pinto ha messo in cima alla lista delle cessioni Roger Ibanez. Il difensore brasiliano, dal rendimento altalenante con la maglia giallorossa, sarebbe conteso tra il Tottenham e l’Atletico Madrid. I contatti con la squadra madrilena sarebbero ripresi per Morata, dopo che gli spagnoli a gennaio avevano chiesto informazioni sul centrale, valutando troppo alta la richiesta di 35 milioni. Sembrerebbe defilato ormai il Newcastle, mentre potrebbe prenderlo in considerazione il West Ham nell’affare Scamacca. Il gm giallorosso lavora per un’offerta da 25-28 milioni, lo riporta calciomercato.com.