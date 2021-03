Mercato, per Hysaj c’è anche il Milan

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, è uno dei calciatori in uscita dei partenopei per il prossimo calciomercato. Sul difensore è noto da tempo l’interesse della Roma, ma – come riportato da Tuttosport – anche il Milan è piombato sull’albanese.

Hysaj è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e il suo rinnovo con il Napoli appare più che difficile. Di recente infatti il procuratore del terzino ha esplicitamente dichiarato l’intenzione di non proseguire con il club campano.