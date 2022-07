Mercato, per Dybala ci sono Napoli e Roma: giallorossi in vantaggio grazie ad un’offerta più ricca

La lotta per Dybala sembra ormai ristretta a Napoli e Roma. Marotta non si arrende, ma all’Inter servirebbero due cessioni importanti di cui almeno una in attacco. Dall’altra parte partenopei e giallorossi spingono forte per sbloccare subito la trattativa. Quello che è emerso nelle ultime ore è che De Laurentiis concederebbe interamente i diritti di immagine al giocatore, ma l’offerta è economicamente inferiore a quella della Roma. Pinto e Mourinho vogliono provare ad ottenere il sì di Dybala in tempi brevi, anche con l’aiuto dello stesso Special One che lo ha corteggiato personalmente. Lo riporta il sito calciomercato.it.