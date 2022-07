Mercato, per Diawara c’è anche il Torino

Un’altra squadra interessata ad Amadou Diawara. Il centrocampista guineano piace anche al Torino. I granata hanno infatti messo nel mirino il regista della Roma, fuori dai piani di Mourinho ed è in cerca di una sistemazione. Lo riporta Gianluigi Longari di Sportitalia.

L’ex Napoli e Bologna ha ricevuto anche l’interesse di una squadra estera e di un’altra italiana. Fuori dalla Serie A, infatti, piace in Germania. In Bundesliga l’Herta Berlino ha bussato alle porte della Roma, che però non ha ritenuto soddisfacente la proposta avanzata. Rimanendo nei confini italiani, invece, il Lecce di Pantaleo Corvino – colui che lo ha scoperto – ci sta seriamente pensando, ma è frenato dall’alto ingaggio percepito dal 24enne.