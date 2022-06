Zeki Celik nelle ultime ore si è avvicinato alla Roma. Manca l’accordo tra le società, ma c’è già quello tra giallorossi e giocatore. Sull’esterno c’erano altre squadre, ma una chiamata di Mourinho ha cambiato l’ordine delle cose. Come riportato da Sky Sport il portoghese è intervenuto in prima persona per convincere il turco a sposare il progetto Roma. Niente di più facile visto che Celik ha immediatamente accettato la corte dello Special One.