Mario Pasalic sembra destinato a continuare con la maglia dell’Atalanta. Negli giorni erano girate voci di un possibile interessamento della Roma per il calciatore croato, che sarebbe stato collegato all’arrivo di Gasperini sulla panchina giallorossa. Tuttavia come riporta TuttomercatoWeb.com, l’ex Milan, che è in scadenza con i nerazzurri, non approderà nella capitale. Ma resterà a Bergamo con un contratto migliorato, a circa 2 milioni di euro, per due anni più un terzo opzionale.