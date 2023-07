Bryan Reynolds sta per lasciare definitivamente la Roma. Infatti le trattative con il Westerlo, squadra in cui ha giocato in prestito la passata stagione, sono in fase avanzata. Seppur ieri sera, quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le negoziazioni abbiano avuto un rallentamento per cause fiscali, il passaggio in Belgio dell’americano non è a rischio. Oggi il padre del giocatore ad AS Roma Press ha dichiarato: “L’accordo completo non è ancora stato raggiunto, la trattativa è in corso”. Il laterale basso dovrebbe partire per un cifra intorno ai 3,5 milioni d’euro più il 25% della futura rivendita.