Mercato, ore decisive per Abraham: il Chelsea inserirà la recompra da più di 55 milioni

Altra giornata di incontri, probabilmente quella decisiva. Tiago Pinto continua a lavorare a Londra per portare Tammy Abraham alla corte di Mourinho. Dopo un iniziale tentennamento da parte del centravanti, dagli ultimi incontri di ieri il numero 9 del Chelsea ha aperto alla trattativa e sembra essere più convinto della destinazione. La centralità del progetto e l’importanza che lo stesso Abraham avrebbe in giallorosso avrebbe fatto decollare la trattiva. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante inglese si trasferirebbe in giallorosso a titolo definitivo a 40 milioni più bonus. Il Chelsea però inserirà una clausola per la recompra più alta di 55 milioni. Mancherebbe il via libera del giocatore, ma la Roma sta spingendo per regalare il nuovo numero 9 allo Special One tanto che, secondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi, avrebbe alzato l’offerta d’ingaggio a 5 milioni.