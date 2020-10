Robin Olsen è stato convocato per la scorsa partita contro l’Udinese, ma è rimasto lo stesso sul mercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio sullo svedese ora c’è l’interessamento dell’Everton che, però, guarda con attenzione anche la situazione legata a Romero del Manchester United.

A new goalkeeper for @Everton: #Olsen or #Romero, talks ongoing @SkySportsPL @SkySportsNews

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 5, 2020