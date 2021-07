Mercato, Olsen cercato dalla Real Sociedad

Dopo il grande Europe giocato (concluso con la sconfitta contro l’Ucraina per 2-1) Robin Olsen potrebbe aver già trovato squadra. Si tratta della Real Sociedad che sta cercando un portiere da inserire nella propria rosa. Sulla lista, però, lo svedese non è l’unico. C’è anche Radu dell’Inter che deve decidere se rimanere in nerazzurro o trasferirsi in Spagna. Qualora rimanesse a fare il secondo di Handanovic, allora la Real Sociedad può affondare il colpo per Olsen. Lo riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport.