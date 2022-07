Mercato, oggi telefonata tra Mourinho e Dybala

Dybala è il grande colpo di mercato che la Roma sogna. Mourinho sta premendo molto per far firmare la Joya e la notizia di oggi ne è un chiaro riferimento. Come riportato da Matteo De Santis de La Stampa, c’è stata una telefonata tra l’attaccante e il tecnico giallorosso. Nelle prossime ore la palla è sui piedi dell’argentino che dovrà fare le sue valutazioni.

