Mercato, offerto Venuti della Fiorentina per la fascia destra

Durante il mercato invernale la Roma investirà e lo farà puntando un giovane esterno di fascia destra. Tra i papabili i nomi più “on fire” sono quelli di Reynolds, classe 2001 che gioca a Dallas, Frimpong, del 2000 che milita nel Celtic Glasgow, e Soppy, classe 2002 del Rennes che all’occorrenza può fare anche il centrale.

Negli ultimi giorni, però, come riportato dal Corriere dello Sport, c’è stato un nuovo giocatore offerto alla Roma e si tratta di Lorenzo Venuti della Fiorentina nato nel 1995. Per età potrebbe essere già fuori fascia per la società giallorossa