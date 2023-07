Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sulla scrivania di Tiago Pinto sarebbero stati proposti tre attaccanti. Due di essi, sono nomi che negli ultimi giorni sono entrati in orbita Roma: Okafor (autore di 10 gol in 32 partite con il Salisburgo) e Castellanos del New York City, ma in prestito al Girona la scorsa stagione. Il nome nuovo, è quello dell’attaccante portoghese del Lipsia, Andre Silva, vecchia conoscenza del calcio italiano in quanto ex Milan. Nella passata stagione ha realizzato 9 gol in 44 match.