Dopo l’infortunio di Zaniolo è partito il “toto sostituto” e sono usciti già i nomi di Bernardeschi e Callejon. Il primo è stato smentito, il secondo, oltre ad avere un ingaggio importante, non sarebbe attratto dall’idea di rimanere in Italia. Dall’Inghilterra, poi, è stato offerto Roberto Pereyra che ora gioca nel Watford, ma che in Serie A ha fatto vedere cose buone all’Udinese. La Roma, comunque, non sta cercando un vice-Zaniolo in questo momento. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.