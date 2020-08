Roma e Napoli cercano varie sinergie sul mercato per piazzare qualche scambio ma, soprattutto, qualche importante plusvalenza. Tra i nomi che girano quelli di Under, Milik e Maksimovic. Come riportato dal Corriere dello Sport nei discorsi tra Fienga e De Laurentiis sarebbero entrati anche altri due romanisti come Fazio e Kluivert. Per entrambi, però, è arrivato il secco “no” da parte di Gattuso. I due non rientrano nei piani del tecnico.