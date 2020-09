La fascia destra della Roma non ha ancora un padrone. Uscito Florenzi, in partenza Karsdorp e Santon, è rimasto il solo Bruno Peres, ancora alle prese col COVID. Per la prima di campionato Fonseca trema e vuole rinforzare quel reparto: piace Faraoni. Sulla sinistra le cose sono più consolidate con Spinazzola e Calafiori a fare da vice. Prova a mettere i bastoni fra le ruote la Fiorentina che propone Biraghi magari facendo uno scambio proprio con Spinazzola. Lo riporta La Repubblica.