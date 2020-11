Mercato, offerta dalla Cina per Fonseca: contratto da 5 milioni. Il tecnico non ha neppure ascoltato la proposta

Il futuro alla Roma di Fonseca è appeso alal qualificazione in Champions League. In caso di arrivo tra le prime quattro in campionato il rinnovo sarà automatico. Per questo ora non c’è preoccupazione e fretta, anche se dall’estero qualcuno comincia a muoversi. Diversi procuratori hanno contattato il suo agente, Marco Abreu, per proporre dei contratti. Quello più ricco arriva dalla Cina ed è una proposta da 5 milioni di euro all’anno. Fonseca, dal canto suo, non ha voluto ascoltare nulla. Lo ripora il Corriere dello Sport.