Mercato: offerta a sorpresa dal Brasile per Zaniolo. Su di lui il Flamengo di Matías Viña

Il Flamengo avrebbe messo gli occhi su Nicolò Zaniolo, centrocampista ex Roma, Atalanta e Fiorentina. Noto per aver segnato il gol decisivo nella finale che ha regalato ai tifosi la vittoria Conference League. Tuttavia, in Serie A non sembra essere più visto bene e, dopo l’ennesima prestito all’Atalanta di Gasperini è tornato in Turchia al Galatasaray.

Secondo quanto riportato dal portale turco Czcspor e confermato dal giornalista Yakup Çınar, da vicino all’ambiente del Galatasaray, il club brasiliano avrebbe già presentato un’offerta concreta per il giocatore, attualmente sotto contratto con la squadra di Istanbul.

Sempre secondo Çınar, ci sono buone possibilità che Zaniolo accetti la proposta: “le probabilità che si trasferisca in Sud America sono elevate”, ha dichiarato.

Vedremo se il giocatore, premiato come miglior giovane della stagione 2018-2019 in Serie A, riuscirà a farsi un nome in Brasile dopo diverse fasi negative tra Italia e Turchia.