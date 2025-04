Evan Ndicka, Nell’attuale stagione si sta rivelando uno dei protagonisti silenziosi della ribaltata di classifica della Roma. Tuttavia la qualificazione alle coppe europee, non solo quella in Champions, non sembrano una sicurezza data la poca distanza di punti tra le squadre. Per questo non è da escludere che i Friedkin possano piazzarlo sul mercato come panchina sacrificale per fare un mercato dignitoso nella prossima stagione.

Difatti, sembrerebbe che alcune squadre del massimo campionato inglese, come Arsenal, Newcastle e Nottingham Forest, avrebbero messo gli occhi sul difensore centrale ivoriano, che potrebbe essere messo in circolazione quest’estate con il prezzo che si aggirerebbe circa sui € 40 milioni. A riportarlo è la testata inglese dedicata alle news di Premier League, Caught Football.