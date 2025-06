La Roma continua a lavorare in prospettiva, con un occhio attento ai talenti emergenti del panorama europeo. Dopo aver chiuso l’operazione per il giovane portiere Radoslaw Zelezny, i giallorossi stanno valutando nuovi profili da inserire nel proprio settore giovanile o da far crescere gradualmente in prima squadra.

Come riportato da Filippo Biafora, il club capitolino è interessato a Kevin Pasalic, difensore classe 2007 e nazionale svedese, attualmente in forza all’IFK Norrköping. Il contratto del giocatore scadrà a fine giugno e questo permette alla Roma di tentare un colpo a parametro zero, anticipando la concorrenza.

Pasalic è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua annata in Svezia, e la Roma punta a inserirlo nel proprio progetto di valorizzazione dei giovani, sempre più centrale nella strategia societaria. I contatti sono avviati e le sensazioni sembrano positive per chiudere nei prossimi giorni.