Mercato, occhi su Paredes per l’estate

Nei giorni scorsi Tiago Pinto si è recato a Parigi per avviare qualche operazione da concludere nel mercato estivo. Durante lo stesso periodo nella capitale francese c’erano anche gli agenti di Paredes. Un caso? Forse si, ma è anche vero che il centrocampista del PSG interessa alla Roma ed è ai margini del club di Al Khelaifi. Il suo contratto scade nel 2023 e Leonardo non lo considera rinnovabile tanto da metterlo sul mercato. Il suo ingaggio da 7,5 milioni di euro non dovrebbe essere un problema grazie al decreto crescita. In Francia gioca anche un altro centrocampista che piace molto alla Roma: Renato Sanches. Lo riporta il sito calciomercato.com.