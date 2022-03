La Roma potrebbe infoltire ancor di più la colonia portoghese. José Mourinho e Tiago Pinto stanno lavorando alla rosa del futuro. Un giocatore che potrebbe approdare in giallorosso è Gonçalo Guedes. Come riportato da La Repubblica, il profilo del 25enne lusitano del Valencia piace e non poco dalle parti di Trigoria. In 27 presenze in Liga, Guedes ha realizzato 10 reti e servito 5 assist. In Coppa del Re, invece, 2 gol in 5 partite.