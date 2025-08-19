Il mercato estivo regala spesso opportunità inattese, soprattutto quando i rapporti interni a un club si incrinano. È quanto sta accadendo in Francia, dove l’Olympique Marsiglia ha ufficialmente deciso di mettere sul mercato Jonathan Rowe, esterno offensivo inglese a lungo seguito anche dalla Roma come possibile alternativa a Jadon Sancho.

Classe 2003, Jonathan Rowe era già stato accostato ai giallorossi nelle scorse settimane come possibile rinforzo sugli esterni. Ora, con la decisione del Marsiglia di cederlo, l’eventuale trattativa potrebbe diventare più semplice, soprattutto se l’operazione Sancho con il Manchester United dovesse sfumare. L’inglese, infatti, rappresenta un profilo giovane e duttile che piace a Trigoria, e il suo inserimento nella lista dei cedibili apre spiragli interessanti.

Il club francese, nella nota ufficiale, ha spiegato che la scelta è arrivata “a causa del comportamento inaccettabile negli spogliatoi” in seguito alla partita con lo Stade Rennais, in accordo con lo staff tecnico e nel rispetto del codice disciplinare interno. Una rottura netta, che inevitabilmente porta Rowe verso una nuova avventura.