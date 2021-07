Gazzetta.it – Steven Nzonzi è un cedibile per la Roma. Il centrocampista francese è uno dei tanti esuberi che quest’estate daranno filo da torcere a Tiago Pinto. Sul francese si è fatto avanti il Benfica ma il giocatore ha rifiutato un triennale. Il motivo per ora è ignoto. Si dovrà trovare per lui un’altra sistemazione quindi. Con il club giallorosso ha un altro anno di contratto e guadagna 4 milioni a stagione.