Mercato, nostalgia Pjanic: pensa al ritorno alla Roma, ma la prima scelta è la Juventus

Miralem Pjanic vuole tornare in Italia. Il centrocampista bosniaco è in uscita dal Barcellona, pronto a lasciarlo partire in prestito. La prima opzione sarebbe quella di un ritorno alla Juventus, pista non semplice. A centrocampo – rafforzato dall’arrivo di Locatelli – Massimiliano Allegri può infatti già contare su Ramsey.

Il gallese non è però certo di rimanere a Torino. La prova del 9 ci sarà questo fine settimana. Se Allegri non decidesse di convocarlo per l’esordio in campionato contro l’Udinese, le possibilità di un ritorno di Pjanic aumenterebbero. Così non fosse, la strada che lo riporterebbe sotto la Mole sarebbe in salita. Non è però tutto perduto. Come alternativa sembrerebbe infatti che Pjanic stia pensando proprio alla Roma. A riportarlo è Mundo Deportivo.