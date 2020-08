Nonostante la situazione in società non sia delle più felici, il Valencia è partito per rinforzare la rosa per la nuova stagione. Come riportato da calciomercato.com gli spagnoli vorrebbero Pau Lopez in prestito, ma questa soluzione non convince la Roma. La società giallorossa, comunque, si sta guardando intorno per un nuovo numero uno e tra questi ci sono Cragno, Meret e Joronen.