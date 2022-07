Mercato, non solo Wijnaldum: il PSG offre anche Icardi

Ufficializzato Paulo Dybala, la Roma continua ad operare sul mercato. Il nome che circola con insistenza questi giorni è quello di Georginio Wijnaldum del PSG, ma secondo quanto riporta footmercato.net non sarebbe l’unico calciatore proposto ai giallorossi dal club francese. Torna di moda anche il nome di Mauro Icardi, finito sulla lista degli indesiderati di Luis Campos. L’argentino, però, non vuole lasciare i parigini e non cerca di agevolare un’eventuale trattativa, forte del contratto fino al 2024.