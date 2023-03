Mercato, non solo la Roma su Hjulmand: il danese piace a Juventus, Fiorentina e Brentford

Non è un mistero che via sia un interesse della Roma per Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce. I giallorossi hanno da tempo messo gli occhi sul danese che si sta affermando in questa stagione, vero faro della squadra di Baroni. Sul mediano perè c’è una folta concorrenza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il classe 1999 piace al Brentford, che a gennaio aveva chiesto informazioni, ma anche in Italia. Da tempo si parla di un interesse di Juventus , Fiorentina e Inter. Diverse anche le sirene provenienti dall’estero. L’impressione è che in estate ci sarà la fila fuori la sede di via Colonnello Costadura, ma i salentini non fanno sconti e sparano altissimo per uno dei suoi gioielli targati Corvino.