Il Messaggero – Florent Ghisolfi pensa già al futuro. Il mercato si avvicina e il ds francese è già al lavoro per migliorare la rosa. Fari puntati sulla Premier League in particolar modo sul Nottingham Forest. Occhi sull’ala sinistra Hudson-Odoi, ma il sogno di mercato è Anderson. Il centrocampista inglese con cittadinanza scozzese è valutato oltre 35 milioni di euro e Ghisolfi lo segue da diversi mesi. In estate i giallorossi potrebbero incassare un bel tesoretto dalle cessioni. Soldi che possono essere investiti per i nuovi acquisti. Per entrambi i giocatori bisognerà parlare anche con Lina Souloukou. L’ex Ceo della Roma si trova al momento al Nottingham Forest.