La trattativa tra Roma e Napoli per Arek Milik non è decollata nelle ultime ore. Proprio per questo motivo, come scrive il giornalista Daniele Longo su Twitter, filtra pessimismo per quanto riguarda il buon esito dell’operazione. Il tutto si ripercuote anche sulla Juventus che è obbligata a tenere in stand-by l’affare Dzeko. I bianconeri perciò in queste ultime ore potrebbero virare su Alvaro Morata.