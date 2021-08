Mercato, non decolla la cessione di Carles Perez al Newcastle

Tiago Pinto è a Londra non solo per cercare di convincere Tammy Abraham a seguirlo nella Capitale, ma anche per trattare alcune cessioni. Secondo quanto riporta Alessandro Austini de Il Tempo, il general manager della Roma è infatti in contatto con lo Sheffield United per il prestito di Olsen e con il Wolverhampton per la cessione di Diawara. Niente da fare invece per Carles Perez al Newcastle: il club inglese era pronto a spendere fra i 12 e i 14 milioni di euro per assicurarsi il calciatore spagnolo, che però è destinato a restare a Roma.